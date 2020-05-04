2020-05-04T01:00:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач рассказал, как шапка помогает при коронавирусе

Носить головной убор при эпидемии может быть полезным
Юлия КЕКОВА
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Врач рассказал, как шапка помогает при коронавирусеВрач рассказал, как шапка помогает при коронавирусеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Для обеспечения безопасности от коронавируса людям рекомендуют носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. Однако несмотря на теплое время года при походе в магазин или аптеку сократить риски получить болезнь поможет даже шапка.

По словам доктора медицинских наук, профессора Николя Жукова, головной убор помогает при коронавирусе, ограничивая контакт вируса с вашими волосами.

- Конечно, желательно, чтобы одежда, в которой вы пойдете на улицу, была бы вашей не единственной одеждой. Чтобы после того, как вернетесь домой, ее можно было бы куда-то на денечек отвесить. На балкон, например. Если есть возможность покрыть волосы, то имеет смысл это сделать. Так что шапки, кепки, косынки - все это не повредит, - рассказа врач в интервью kp.ru.

Также специалист отметил, что одежда сможет препятствовать попаданию вируса если кто-то на вас начихал или накашлял. Инфекция какое-то время будет находиться на одежде и представлять опасность, но ее можно постирать.

Ранее сообщалось, что ученые назвали температуру стирки, при которой коронавирус убивается с одежды. Для удаления covid-19 с вещей необходимо использовать порошок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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