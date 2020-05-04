Врач предупредил об опасности защитной маски при возвращении домой с улицы

4 Май 2020 2020-05-04T01:22:51+03:00

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Доктор медицинских наук, профессор Николай Жуков предупредил об опасности защитной маски при возвращении домой с улицы.

По его словам, в период пандемии средство индивидуальной защиты способно отфильтровать не все.

- Извне, на внешней стороне маски могут оставаться вирусы. Нельзя дотрагиваться до внешней стороны маски и уж тем более нельзя после этого трогать лицо. Иначе вся польза, которую маска принесла, будет перечеркнута, - рассказал врач в интервью kp.ru.

Также он отметил, что снимать маску следует за резинку или завязку. Это будет правильным. Дальше, если вам предстоит надеть снова ту же самую маску, в случае если она многоразовая, ее нельзя снимать и складывать в пакет, в карман, и опускать на подбородок. Жуков заявляет, что оттуда вся потенциальная зараза может попасть на предметы одежды, которую вы, скорее всего, дома будете снимать через голову.

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ИСТОЧНИК KP.RU