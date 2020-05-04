Эксперт объяснил, как лист бумаги поможет человеку при коронавирусе

4 Май 2020 2020-05-04T01:33:17+03:00

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Гражданам рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты - маски. Но что делать если она у вас всего одна? Об этом kp.ru поговорил с доктором медицинских наук, профессором Николаем Жуковым.

По его словам, помочь человеку при коронавирусе способен простой лист бумаги.

- В идеале маску после любого, самого кратковременного использования нужно выбрасывать или отправлять в дезинфекцию (если она многоразовая). Если же у вас одна маска, а вам нужно поесть или попить, носите с собой чистый лист бумаги, - рассказал эксперт.

Прежде всего следует продезинфицировать стол, положить на него чистый лист бумаги, например формата А4, аккуратно снять маску и положить ее грязной, внешней стороной, на лист. После того, как покушали, не трогая внешнюю сторону, снова надели маску, а лист выбросили за собой. Такое простое правило поможет минимизировать риски заражения вирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU