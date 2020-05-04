Попова оценила возможность снятия ограничений в России с 12 мая

4 Май 2020 2020-05-04T02:40:37+03:00

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Спад по числу заболевших в России будет возможным при условии соблюдения режима самоизоляции в майские праздники.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, уже с 12 мая ряд ограничений может быть снят.

- Но на сегодняшний день это лишь надежда, - отметила она.

Руководитель ведомства напомнила, что инкубационный период у коронавируса длится в среднем 6-8 дней.

При обсуждении вопроса снятия ограничений Попова отметила, что в обязательном порядке будет учитываться эпидемическая ситуация в стране.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что, по мнению главного кардиолога Минздрава Сергея Бойцова, в России следует усилить ограничительные меры и наказания за их нарушения. Врач считает, что рост числа инфицированных коронавирусом в России происходит из-за увеличения числа проведенных ПЦР-исследований и из-за роста эпидемии в регионах государства.

Чтобы минимизировать риски распространения болезни в РФ продлен режим самоизоляции до 11 мая включительно. После этого есть вероятность снятия некоторых ограничений, происходить это будет постепенно, чтобы не допустить второй волны коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU