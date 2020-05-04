В России часть ограничений по коронавирусу сохранят до создания вакцины

4 Май 2020 2020-05-04T02:51:26+03:00

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В России часть введенных ограничений из-за распространения на территории государства коронавируса планируют сохранить до создания вакцины. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По словам министра, ограничительные мероприятия во время эпидемии в стране должны снимать поэтапно, в зависимости от ситуации в регионах, но часть из них обязательно должна сохраниться до того момента, пока не появится медикаментозных мер профилактики распространения болезни.

- В России пока не исключается вероятность второй волны коронавируса и еще один пик, если не будет популяционного иммунитета, - сказал руководитель ведомства в интервью на телеканале "Россия 24".

Мурашко подчеркнул, что далеко не все российские регионы своевременно отреагировали на пандемию коронавируса и приняли все необходимые меры.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что главный эпидемиолог Минздрава и академик РАН Николай Брико заявил о невозможности полного искоренения коронавируса в стране. По его мнению, вирус, как и "свиной грипп" будет носить сезонный характер, возвращаясь из года в год.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU