2020-05-04T04:11:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп назвал причину сокрытия данных о коронавирусе в Китае

Президент США заявил, что Китай "совершил ошибку"
Юлия КЕКОВА
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Трамп заявил, что Китай "совершил ошибку"Трамп заявил, что Китай "совершил ошибку"Фото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай в ситуации с появлением коронавируса "совершил ошибку и пытался ее скрыть".

По его мнению, Китай должен был сразу же остановить вирус на своей территории.

- Коронавирус пришел из Китая. Его нужно было сразу остановить там. Они предпочли этого не делать, или что-то произошло. Нам придется выяснить, какой именно была эта причина, - подчеркнул американский лидер в эфире телеканала Fox News.

Ранее спецслужбы Штатов сообщили о том, как именно в Китае пытались скрыть распространение вируса. Тем временем, официальные лица США полагают, что Китай сделал это намеренно, чтобы успеть вовремя пополнить запасы медикаментов, необходимых для лечения больных. Эту же причину не исключил и Трамп.

Ранее сайт kp.ru писал, что в США число зараженных коронавирусом уже превысило миллион инфицированных. Вирус в страну оказался завезен людьми, также как и другие государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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