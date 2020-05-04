2020-05-04T04:02:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач предупредил об агрессивности коронавируса

Ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально
Юлия КЕКОВА
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Врач предупредил об агрессивности коронавирусаВрач предупредил об агрессивности коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал об агрессивности коронавируса.

По словам эксперта, при заражении covid-19 у пациента может наблюдаться ухудшение состояния, причем иногда происходит это внезапно и радикально.

Осипов напомнил, что при коронавирусной инфекции у заразившихся повышается температура, появляется кашель, бронхит, и даже развиваются тяжелые "ковидные" пневмонии, которых, по его словам, на данный момент становится все больше и больше. Об этом врач рассказал в эфире НТВ.

- Пациент сегодня может быть просто с высокой температурой, без каких-то клинических проявлений, а на завтра этот пациент госпитализируется на искусственную вентиляцию легких. Это агрессивное проявление коронавируса, - отметил специалист.

Напомним, согласно последним данным, в России число инфицированных вирусом превышает 134 тысячм. Граждан просят соблюдать режим самоизоляции, продленный в стране до 11 мая включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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