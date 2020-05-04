Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

4 Май 2020 2020-05-04T04:30:39+03:00

По мнению эксперта, он должен наступить в ближайшие две недели

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В России в очередной раз спрогнозировали новые сроки наступления пика эпидемии коронавируса.

По словам замдиректора Национального исследовательского медцентра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимира Чуланова, пик ожидается в ближайшие пару недель. После его прохождения в стране ожидается стабилизация заболеваемости. Об этом эксперт рассказал в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1".

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, когда именно в России следует снимать действующие ограничения из-за коронавируса. Руководитель ведомства считет, что россиянам следует "не сорваться" на майских праздниках, соблюдать режим самоизоляции. После того, как ежедневный прирост пациентов с covid-19 будет уменьшаться, тогда и можно будет рассматривать постепенное смягчение ограничительных мер в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU