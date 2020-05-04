Трамп озвучил сроки получения США вакцины от коронавируса

4 Май 2020 2020-05-04T04:52:19+03:00

Президент Штатов уверен, что ученые становятся все ближе и ближе на пути создания препарата от covid-19

Изменить размер текста: A A

Ученые в США, вероятнее всего, создадут эффективную вакцину от коронавируса до конца текущего года.

По словам американского президента Дональда Трампа, работа над созданием препарата ведется активно и непрерывно.

- Мы вполне уверены, что у в США будет создана вакцина от коронавируса к концу этого года. Мы активно работаем над этим, - заявил Трамп в эфире телеканала Fox News.

Также глава государства отметил, что будет чрезвычайно признателен любой стране, которая сможет изобрести сыворотку от болезни раньше всех.

Ранее сайт kp.ru писал, что первый в мире испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях. Обладательницей введенной сыворотки стала мать двоих детей, 44-летняя американка Дженнифер Халлер. Получив экспериментальное средство от covid-19 женщина в беседе с журналистами сравнила препарат с обычной прививкой от гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU