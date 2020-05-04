2020-05-04T05:38:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые сказали, какие болезни страшнее коронавируса

covid-19 даже не входит в топ-20 опасных заболеваний
Юлия КЕКОВА
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Ученые назвали болезнь, страшнее коронавирусаУченые назвали болезнь, страшнее коронавирусаФото: REUTERS
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Коронавирус, скорость его распространения и возможные последствия пугают многих на планете. Но настолько ли смертоносен и опасен covid-19?

«КП» разбирается вместе с иммунологом, экспертом по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидатом медицинских наук Николаем Крючковым.

По словам врача, коронавирусная инфекция далеко не самая страшная в мире.

- Конечно, помимо covid-19 в мире есть и много других опасных заболеваний и это не обязательно инфекционные болезни. На первом месте стоит смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, также высокая смертность связана с онкологическими заболеваниями, в частности, с раком легкого, - рассказал специалист kp.ru.

Также он отметил, зачастую инфекционные заболевания могут стать причиной смерти. Однако угроза ротавирусной инфекции на сегодняшний день значительно преувеличена.

Ранее сообщалось, что эксперты оценили шансы коронавируса стать худшей пандемией в истории человечества и пришли к выводу, что эта болезнь даже не войдет в топ-20 самых смертоносных эпидемий. По данным специалистов, сравнительный анализ был проведен с 23 другими крупнейшими для населения планеты заболеваниями, которые перешли в эпидемии нашей эры. При них смертность составляла как минимум 100 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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