2020-05-04T06:23:15+03:00
Общество

Эксперт рассказал, как во время пандемии коронавируса распознать телефонного мошенника

В России активизировались аферисты
Юлия КЕКОВА
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Эксперт рассказал, как во время пандемии коронавируса распознать телефонного мошенникаЭксперт рассказал, как во время пандемии коронавируса распознать телефонного мошенникаФото: Shutterstock
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Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрий Янин рассказал, как не попасться на удочку мошенников в период пандемии коронавируса.

По его словам, чтобы распознать телефонного афериста, звонящего доверчивым гражданам с целью наживы, следует помнить, что любой звонок из банка лучше не принимать. Это не может быть служба безопасности кредитной организации, которая, как правило, занимается более серьезными делами и не отслеживает списание по картам.

- Как только услышите, что с вами разговаривает представитель банка, сразу сбрасывайте звонок. Таким образом вы не купите навязанную услугу и не станете жертвой мошенников, - посоветовал Янин в интервью РИА Новости.

Также он рассказал, кто входит в наиболее уязвимую группу. Чаще всего в нее входят люди старшего поколения- наши мамы, папы, дедушки и бабушки. Чтобы их защитить от угрозы злоумышленников, можно установить специальные лимиты по операциям по карте. Например, в случае, если человек все-таки станет жертвой мошенников, то хотя бы потеряет не всю сумму денег на карте, а только часть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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