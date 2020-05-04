Последние новости на утро 4 мая 2020: названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

4 Май 2020 2020-05-04T06:41:56+03:00

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Последние новости на утро 4 мая 2020 года: ученые назвали условие для формирования у человека стойкого иммунитета к коронавирусу. По мнению специалистов, "интенсивность иммунитета" зависит от того, как долго в организме существуют B-клетки памяти. Благодаря им организм помнит вирус и начинает вырабатывать антитела при повторном попадании инфекции внутрь. При самом оптимистичном варианте, иммунитет от covid-19 будет сохраняться до двух лет.

Тем временем, президент США Дональд Трамп заявил, что Китай "совершил ошибку". Американский лидер уверен в сокрытии китайской стороной доказательств от мирового сообщества опасности коронавирусной инфекции. Также, по его мнению, власти КНР должны были сразу объявить о covid-19, а не дожидаться пока болезнь распространится по миру.

Пока Америка и Китай выясняют отношения, врач рассказал как обезопасить себя от рисков подцепить вирус при помощи бумаги и шапки. Эксперт считает, что головной убор поможет уберечь ваши волосы от инфекции, поскольку они ближе всего находятся к слизистым глаз. Использование бумаги может оказаться полезным, например, когда у вас всего одна маска, а вам нужно покушать или попить, но при этом оставить маску чистой от вирусов.

ИСТОЧНИК KP.RU