Синоптики спрогнозировали аномально теплую неделю в России

4 Май 2020 2020-05-04T07:34:08+03:00

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Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю.

Термометры будут показывать практически летние значения в +25 градусов, а в некоторых регионах даже выше. Правда, такие температуры - не норма. Превышение средних показателей в европейской части России на 4-5 градусов, а для Сибири - на 6-8 градусов.

- Наиболее заметный очаг, где будет выше нормы - это Европейская Россия, Центральный федеральный округ, Южный и Северо-Кавказский федеральный округ,- рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Неделя начнется с очень теплой погоды в Новосибирской и Томской областях, жарко станет в Краснодарском крае, но к 6 мая теплый атмосферный фронт начнет перемещаться на восток, к Уралу, Западную часть Сибири.

Синоптики дали первый прогноз погоды на День Победы, будет облачно и +18 градусов.

Кстати, с 4 мая начнется репетиция воздушной части парада Победы. Несмотря на то, что празднование перенесли на более поздний срок из-за пандемии, в небо поднимут боевые самолеты, а в некоторых городах прозвучат артиллерийские снаряды.

ИСТОЧНИК KP.RU