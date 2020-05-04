На круизном корабле Costa Atlantica коронавирус обнаружен уже у 149 человек

4 Май 2020 2020-05-04T07:56:37+03:00

В российском посольстве ранее сообщали, что инфицирован один гражданин РФ

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Число зараженных коронавирусом человек на борту круизного корабля Costa Atlantica увеличилось до 149.

В Японском агентстве Kyodonews уточняют, что кораблю с членами экипажа нахоится в порту Нагасаки. Ранее у сотни человек выявили коронавирус. Медики не стали выпускать на берег людей, пока все не прошли тестирование. Тех, чье состояние здоровья ухудшилось, забирали в больницы. Остальных попросили дожидаться результатов теста в каютах.

Среди инфицированных был один россиянин.

ИСТОЧНИК KP.RU