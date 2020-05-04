2020-05-04T08:32:17+03:00
Общество

Минтруд объяснил, как оплатят нерабочие дни в мае

Ранее президент продлил режим нерабочих дней до 1й мая
Юлия САЛЬНИКОВА
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Зарплату можно сокращать только если изменились обязанности сотрудникаЗарплату можно сокращать только если изменились обязанности сотрудникаФото: Иван ВИСЛОВ
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В Министерстве труда объяснили, как будут оплачивать нерабочие дни. Выходные продлили до 11 мая включительно, это означает, что к традиционным праздничным выходным, приуроченным к Первомаю и Дню Победы приплюсовали и предпраздничные дни. В своем обращении президент Владимир Путин сказал, что это должны быть оплачиваемые выходные.

- Деньги должны начислять по тому же принципу, что и в апреле. То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере,- сообщили РИА Новости в Минтруде.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков предупреждал - зарплата сотрудников не должна снижаться, если он работает на удаленке из-за пандемии. Исключение может быть только одно, когда изменились обязанности сотрудника.

На удаленный режим работы в России перешли около 10 процентов компаний. В министерстве считают, что такой формат понравится многим работникам, причем настолько, что они захотят трудиться на удаленке и после пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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