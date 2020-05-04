2020-05-04T09:18:27+03:00
Общество

Россияне рассказали, чем занимаются на самоизоляции

Книги и спорт оказались менее интересны россиянам, чем фильмы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Читают книги 20 процентов опрошенных россиянЧитают книги 20 процентов опрошенных россиянФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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У каждого пятого россиянина на самоизоляции появилось новое увлечение.

Исследователи из сервиса "Работа.ру" провели опрос и узнали о хобби людей в период блокировки. Напомним, до 11 мая включительно россияне сидят дома. При этом удаленно работают только 10 процентов.

Коротают дни на домашней изоляции больше всего опрошенных (31 процент) за просмотром фильмов. Сериалы и кино - на первом месте в опросе про хобби.

На втором оказались книги - читают 20 процентов опрошенных. Это больше, чем занятых спортом (14 процентов) или играми (12 процентов). Говоря о новых хобби, россияне имели ввиду и изучение новых профессий. Именно этому вопросу посвящают время на самоизоляции 18 процентов опрошенных, сообщает RT, в распоряжении которого есть результаты исследования.

Участникам опроса разрешили выбирать несколько вариантов ответов, так что наряду с фильмами, у некоторых увлечением мог являться спорт или книги.

Самоизоляция может спровоцировать рост числа разводов, психологи дали советы семейным парам, например, обедать всем вместе, наложить мораторий на высказывание претензий друг другу на время изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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