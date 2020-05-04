2020-05-04T10:33:52+03:00
Общество

Попова заявила, что невозможно полностью остановить распространение коонавируса

Риск возникновения новых очагов есть, даже если закрыть полностью страну
Юлия САЛЬНИКОВА
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Остановить вирус пока нет вакцины и коллективного иммунитета невозможноОстановить вирус пока нет вакцины и коллективного иммунитета невозможноФото: Иван МАКЕЕВ
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что сейчас невозможно полностью остановить распространение коронавируса. Не поможет даже полное закрытие страны. Международные авиасообщение Россия временно прекратила с марта, остались только вывозные рейсы.

- Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна. Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране,- сказала она в интервью на телеканале "Россия-24".

Ученые считают, что распространение вируса в Москве и Московской области остановится к середине лета, к началу июня.

Пока в России действует режим самоизоляции. Оказалось, нерабочие дни россияне используют для занятий спортом и изучения новых профессий, но больше всего тех, кто смотрит в свободные дни сериалы и фильмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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