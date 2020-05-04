Попова заявила, что невозможно полностью остановить распространение коонавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что сейчас невозможно полностью остановить распространение коронавируса. Не поможет даже полное закрытие страны. Международные авиасообщение Россия временно прекратила с марта, остались только вывозные рейсы.
- Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна. Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране,- сказала она в интервью на телеканале "Россия-24".
Ученые считают, что распространение вируса в Москве и Московской области остановится к середине лета, к началу июня.
Пока в России действует режим самоизоляции. Оказалось, нерабочие дни россияне используют для занятий спортом и изучения новых профессий, но больше всего тех, кто смотрит в свободные дни сериалы и фильмы.
ИСТОЧНИК KP.RU