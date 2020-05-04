Названы регионы с самой высокой смертностью от коронавируса

4 Май 2020 2020-05-04T12:20:56+03:00

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Изменился список регионов с высокой летальностью от коронавируса. Если еще пару дней назад этот рейтинг возглавлял Краснодарский край и Москва, то теперь ни того, ни другого в топ-10 вообще нет.

По данным Яндекса, самый высокий показатель смертности среди зараженных коронавирусом в Псковской области - 4 ,08 процентов. Здесь умерли восемь человек, всего заражены 196. В Республике Адыгея 6 умерших от коронавируса. С учетом численности зараженных (185 человек), это второй показатель в стране по смертности от вируса.

Летальность от коронавируса:

Псковская область — 4,08%

Адыгея — 3,24%

Удмуртия — 3,18%

Ингушетия — 2,83%

Кемеровская область — 2,41%

Волгоградская область — 2,33%

Хакасия — 2,32%

Иркутская область — 2,26%

Севастополь — 2,20%

Ставропольский край — 2,16%

Всего в России зафиксировано 10581 новых случаев заражения коронавирусом. Больше чем у половины нет симптомов. Умерли за сутки 76 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU