Названы регионы с самой высокой смертностью от коронавируса
Изменился список регионов с высокой летальностью от коронавируса. Если еще пару дней назад этот рейтинг возглавлял Краснодарский край и Москва, то теперь ни того, ни другого в топ-10 вообще нет.
По данным Яндекса, самый высокий показатель смертности среди зараженных коронавирусом в Псковской области - 4 ,08 процентов. Здесь умерли восемь человек, всего заражены 196. В Республике Адыгея 6 умерших от коронавируса. С учетом численности зараженных (185 человек), это второй показатель в стране по смертности от вируса.
Летальность от коронавируса:
Псковская область — 4,08%
Адыгея — 3,24%
Удмуртия — 3,18%
Ингушетия — 2,83%
Кемеровская область — 2,41%
Волгоградская область — 2,33%
Хакасия — 2,32%
Иркутская область — 2,26%
Севастополь — 2,20%
Ставропольский край — 2,16%
Всего в России зафиксировано 10581 новых случаев заражения коронавирусом. Больше чем у половины нет симптомов. Умерли за сутки 76 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU