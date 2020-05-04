В аэропорту Таиланда россиян провожали карточками с фразой "до свидания"

4 Май 2020 2020-05-04T12:11:10+03:00

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Сотрудники аэропорта Пхукета устроили "проводы" российским туристам - необычная акция попала на видео. Тайцы взяли в руки по листку бумаги с российскими буквами и встали таким образом, что проходящие мимо на регистрацию рейса россияне, могли прочитать фразу "до свидания". А предваряет эту фразу листок с сердечком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/776933" frameborder="0"></iframe> Сотрудники аэропорта Пхукета провожают российских туристов домой.

ИСТОЧНИК KP.RU