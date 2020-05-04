2020-05-04T12:11:10+03:00
В мире

В аэропорту Таиланда россиян провожали карточками с фразой "до свидания"

Состоялись два вывозных рейса из Пхукета
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россиян провожали акцией в аэропортуРоссиян провожали акцией в аэропортуФото: Кадр видео
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Сотрудники аэропорта Пхукета устроили "проводы" российским туристам - необычная акция попала на видео. Тайцы взяли в руки по листку бумаги с российскими буквами и встали таким образом, что проходящие мимо на регистрацию рейса россияне, могли прочитать фразу "до свидания". А предваряет эту фразу листок с сердечком.

Сотрудники аэропорта Пхукета провожают российских туристов домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В аэропорту Таиланда россиян провожали карточками с фразой "до свидания"
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