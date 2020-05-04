2020-05-04T13:55:53+03:00
Общество

От инсульта умер автор хитов Ласкового мая

Владимир Бойко написал около 25 пенсе для группы Ласковый Май
Юлия САЛЬНИКОВА
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Андрей Разин с композитором Владимиром БойкоАндрей Разин с композитором Владимиром БойкоФото: Instagram.com
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Продюсер Андрей Разин сообщил, что 3 мая умер автор хитов группы "Ласковый май" Владимир Бойко. Он скончался после продолжительной болезни, в воскресенье у музыканта произошел инсульт.

- Владимир Бойко, который написал около 25 песен для нас,- написал в инстаграм Разин. - Это такие шлягеры, как «Гадкий утёнок» и многие другие. Его песни пел я, а также Наталья Грозовская и другие солисты группы «Ласковый май».

В память о друге и коллеге продюсер смонтировал видеоролик. На кадрах, снятых почти 30 лет назад, звучит первая песня, написанная Бойко для "Ласкового мая". В те годы автор песен и становится музыкальным руководителем коллектива.

- А в следующем клипе солистка группы «Ласковый май» Наталья Грозовская исполняет песню «Зимний вечер», с которой она победила в «Песне года-91», а Володя Бойко стал лауреатом этого конкурса,- Андрей Радио от лица всего коллектива выразил соболезнования семье Бойко.

Андрей Разин Гадкий утенок .

ИСТОЧНИК KP.RU

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