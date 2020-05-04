4 Май 2020 2020-05-04T13:03:57+03:00

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Коронавирус увеличил спрос на сиделок в три раза. Из-за режима самоизоляции многие пожилые люди оказались разлучены с близкими и теперь нуждаются в постоянном уходе. Количество частных объявлений о поиске сиделок или медсестер, по данным hh.ru, в марте-апреле выросло с 4,8 тысяч (данные 2019 года) до 18,5 тыс.

Вместе со спросом растут и зарплатные предложения. Если в марте-апреле прошлого года предлагали от 20 до 90 тысяч рублей, то теперь от 25 до 100 тысяч рублей.

Наряду с интересом к медпомощи на расстоянии россияне стали приобретать больше средств и приборов для контроля здоровья на дому. Продажи медтехники с 1 по 20 апреля 2020 года выросли на 169% относительно средних показателей 2019 года, пишет газета "Известия".

По словам руководителя категории «Аптека» интернет-магазина «Озон.ру» Александры Денисовой, продажи тонометров в этот период увеличились на 180%, глюкометров и термометров — на 113% и 167% соответственно.

Многие предпочитают обращаться за помощью в Сети. По данным телемедицинской компании «Доктор.рядом», чаще всего консультацию врача в дистанционном режиме просят молодые пациенты в возрасте 25-50 лет, на них приходится 65%. Большинство обращающихся проживают в Москве (28%), Ивановской области (9%) и Ярославской области (5,8%).

Тем временем пока в России не ведут речь о снятии ограничений по коронавирусу. До 12 мая в стране сохраняется режим самоизоляции. В Минздраве не исключают, что режим ограничений будет продлен. Многие медики сходятся во мнении, что нарушение режима самоизоляции приведет к росту количества инфицированных среди людей, находящихся в группе риска. В свою очередь, это приведет к резкому увеличению числа госпитализированных, пишет "Утро.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU