Ученые предупредили о новых клещах-гибридах, появившихся в России

4 Май 2020 2020-05-04T13:18:53+03:00

Из-за аномального тепла клещей в этом году будет больше, чем обычно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эти паразиты переносят много заболеваний и неприхотливы к окружающей среде

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Сибирские ученые предупредили о новом виде клещей, который появились в России. Клещи-гибриды способны переносить многие заболевания и имеют высокую степень выживания в окружающей среде. Паразиты возникли в результате скрещивания двух видов — таёжного клеща и клеща Павловского.

Новые клещи — это универсальные солдаты, они взяли все самое лучшее от родительского вида. Кровососущие способны жить в глухом лесу, в сухой траве на пустыре, в болотистой местности и даже в облагороженных городских парках и скверах.

- Гибриды оказались отлично приспособлены к проживанию в сухой подстилке, вытаптываемой людьми. Это как раз трава в наших парках, - комментирует NEWS.ru Нина Тикунова, заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН, доктор биологических наук.

Погода в этом году благоприятствует для размножения паразитов. Скорее всего, число пострадавших от укусов в этом году будет выше из-за большого количества кровососущих.

Клещи-гибриды способны переносить в том числе вирус клещевого энцефалита и Лайм-боррелиоз.

Тем временем Роспотребнадзор напомнил про начало сезона активности клещей. Людям советуют не ходить по высокой траве, выбираясь в лес выбирать закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, а также использовать репелленты и регулярно осматривать себя.

ИСТОЧНИК KP.RU