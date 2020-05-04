2020-05-04T13:18:53+03:00
Общество

Ученые предупредили о новых клещах-гибридах, появившихся в России

Эти паразиты переносят много заболеваний и неприхотливы к окружающей среде
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Из-за аномального тепла клещей в этом году будет больше, чем обычноИз-за аномального тепла клещей в этом году будет больше, чем обычноФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Сибирские ученые предупредили о новом виде клещей, который появились в России. Клещи-гибриды способны переносить многие заболевания и имеют высокую степень выживания в окружающей среде. Паразиты возникли в результате скрещивания двух видов — таёжного клеща и клеща Павловского.

Новые клещи — это универсальные солдаты, они взяли все самое лучшее от родительского вида. Кровососущие способны жить в глухом лесу, в сухой траве на пустыре, в болотистой местности и даже в облагороженных городских парках и скверах.

- Гибриды оказались отлично приспособлены к проживанию в сухой подстилке, вытаптываемой людьми. Это как раз трава в наших парках, - комментирует NEWS.ru Нина Тикунова, заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН, доктор биологических наук.

Погода в этом году благоприятствует для размножения паразитов. Скорее всего, число пострадавших от укусов в этом году будет выше из-за большого количества кровососущих.

Клещи-гибриды способны переносить в том числе вирус клещевого энцефалита и Лайм-боррелиоз.

Тем временем Роспотребнадзор напомнил про начало сезона активности клещей. Людям советуют не ходить по высокой траве, выбираясь в лес выбирать закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, а также использовать репелленты и регулярно осматривать себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты предупредили, что коронавирус не остановит домушников на майские праздники
Глава Роспотребнадзора заявила, что есть надежда на снятие карантинных ограничений
Ученые предупредили о новых клещах-гибридах, появившихся в России
Коронавирус увеличил спрос на сиделок в три раза
От инсульта умер автор хитов Ласкового мая
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
В Москве от коронавируса умер бывший Астраханский митрополит Иона
В аэропорту Таиланда россиян провожали карточками с фразой "до свидания"
«Бессмертный полк онлайн» - более 600 тысяч заявок за неделю
В правительстве выделили 10 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом
Назван возраст зараженных коронавирусом в России
Названы регионы с самой высокой смертностью от коронавируса
В России за стуки от коронавируса умерли 76 человек
Курс рубля на 4 мая 2020 года: На открытии торгов евро и доллар выросли почти на рубль
Пассажиров будут пускать на рейсы Москва-Пекин только со справкой об отсутствии коронавируса
В Москве за сутки выписали 544 пациентов, переболевших коронавирусом
В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 217 тысяч человек
Попова заявила, что невозможно полностью остановить распространение коонавируса
Треть пациентов с коронавирусом в реанимации в Коммунарке моложе 60 лет
Ученые вычислили, когда улучшится ситуация с коронавирусом в Москве и Московской области
В ЦИК Казахстана прекратили депутатские полномочия дочери Назарбаева
Россияне рассказали, чем занимаются на самоизоляции
В Венесуэле отразили атаку наемников с моря: Колумбия отрицает обвинения
Минтруд объяснил, как оплатят нерабочие дни в мае