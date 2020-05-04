2020-05-04T14:05:11+03:00
Общество

Глава Роспотребнадзора заявила, что есть надежда на снятие карантинных ограничений

Темпы прироста заболеваемости снижаются
Юлия САЛЬНИКОВА
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Анна ПоповаАнна ПоповаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении темпов прироста заболеваемости коронавирусом.

По данным на 4 мая за минувшие сутки коронавирус обнаружен у 10 581 человека в России. Половина из них не имеет симптомов. Медикам удается не допустить скачка смертей и тяжелых случаев.

- Вне зависимости от количества темп (прироста заболеваемости коронавирусом в РФ - ред.) все равно снижается. Это стабильная тенденция. Она может быть более выраженная, менее выраженная. Это зависит от того, насколько мы сегодня разобщены, - сказала в интервью на телеканале "Россия 24" Анна Попова.

Режим ограничения продлится до 11 мая включительно, какие именно ограничения будут снимать с 12 числа, пока не известно. Вероятно, отменять блокировку начнут в обратном порядке, то есть в последнюю очередь снимут запрет на проведение массовых мероприятий. Но сказать, какой запрет снимут первым, Анна Попова, не смогла - это будет известно после майских праздников, когда завершится третья инкубационная неделя.

- Увеличение числа людей на улицах - это очень плохой прогностический признак,- сказала глава ведомства и попросила соблюдать требования, чтобы как можно раньше удалось вернуться к прежней жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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