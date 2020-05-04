Дизайнер посоветовал расцветки масок, которые будут актуальны предстоящим летом

4 Май 2020 2020-05-04T14:14:42+03:00

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Дизайнер одежды Сергей Никулин рассказал, какие расцветки масок будут актуальные предстоящим летом. Эксперт уверен, что данное средство защиты надежно вошло в наш гардероб и ожидать отказа от масок не стоит.

- Сейчас наступает новая эпоха, и мир уже не вернется в прежнее состояние. Маска на долгие годы станет частью нашего гардероба, — рассуждает эксперт.

Этим летом дизайнеры предлагают сделать выбор в пользу светлых и нейтральных тонов. Многие модные дома добавили аксессуар в свои коллекции и постепенно маска стала хорошим тоном.

- Выбор большой, но на лето стоит отдать предпочтение маскам пастельного цвета, а также белой, синей или полосатой. Это главные цвета сезона, - комментирует телеканалу «360» дизайнер.

Защитная повязка может быть выполнена из тонкого материала или плотной ткани. Не стоит забывать обрабатывать ее антисептиком каждые два часа.

В Московской области уже принято решение, что жители с 12 мая обязательно должны носить маски. Без средства защиты нельзя появляться на улицах, в общественном транспорте, магазине или аптеке.

Таким образом удастся минимизировать риски передачи инфекции коронавируса от человека к человеку.

Тем временем эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер отметила, что маска снижает вероятность заболевания, но не гарантирует защиту.

- Никакой гарантии, что путь вируса в дыхательные пути будет полностью перекрыт. Думаю, что это вещь бессмысленная, – сказал специалист в комментарии "Дни.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU