На Украине снимают карантинные ограничения: разрешили гулять в парках и торговать одеждой

4 Май 2020 2020-05-04T14:21:19+03:00

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Украинские депутаты проголосовали за снятие некоторых карантинных ограничений в связи с коронавирусом. С 12 мая разрешены походы в парки и скверы, с обязанностью соблюдать социальную дистанцию. В стране полностью восстанавливается торговля - если раньше разрешена была продажа только продуктов, то теперь снят мораторий а продажу непродовольственных товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU