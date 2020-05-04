На Украине снимают карантинные ограничения: разрешили гулять в парках и торговать одеждой
Ограничения действовали в стране до 11 мая
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Украинские депутаты проголосовали за снятие некоторых карантинных ограничений в связи с коронавирусом. С 12 мая разрешены походы в парки и скверы, с обязанностью соблюдать социальную дистанцию. В стране полностью восстанавливается торговля - если раньше разрешена была продажа только продуктов, то теперь снят мораторий а продажу непродовольственных товаров.
ИСТОЧНИК KP.RU