2020-05-04T14:51:56+03:00
Общество

Песков рассказал, когда примут решение о снятии ограничений по коронавирусу

Пресс-секретарь президента напомнил, что снятие блокировки будет поэтапным
Юлия САЛЬНИКОВА
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До 11 мая россиянам запрещены прогулки, закрыты спортивные и детские площадкиДо 11 мая россиянам запрещены прогулки, закрыты спортивные и детские площадкиФото: Роман ЛЯЛИН
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о том, когда примут решение о снятии ограничений по коронавирусу.

На прошлом совещании по ситуации с заболеваемостью, глава государства заявил, что на начало мая придется самый напряженный период. Он продлил до 11 мая режим нерабочих дней. Будут ли снимать ограничения с 12 мая, зависит от того, насколько удастся снизить показатель по заболеваемости.

- Ждем показателей динамики распространения коронавируса 11 мая, чтобы решить вопрос о снятии ограничительных мер,- объяснил Песков в интервью на телеканале "Россия 24".

На совещании по ситуации с коронавирусом президент поручил губернаторам к 4 мая подготовить план поэтапного выхода из режима блокировки. Снимать разом ограничения повсеместно не станут, будут "учитывать специфику региона", число зараженных и темпы прироста. 6 мая Владимир Путин проведет еще одно совещание по ситуации с заболеваемостью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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