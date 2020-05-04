Песков рассказал, когда примут решение о снятии ограничений по коронавирусу

4 Май 2020 2020-05-04T14:51:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о том, когда примут решение о снятии ограничений по коронавирусу.

На прошлом совещании по ситуации с заболеваемостью, глава государства заявил, что на начало мая придется самый напряженный период. Он продлил до 11 мая режим нерабочих дней. Будут ли снимать ограничения с 12 мая, зависит от того, насколько удастся снизить показатель по заболеваемости.

- Ждем показателей динамики распространения коронавируса 11 мая, чтобы решить вопрос о снятии ограничительных мер,- объяснил Песков в интервью на телеканале "Россия 24".

На совещании по ситуации с коронавирусом президент поручил губернаторам к 4 мая подготовить план поэтапного выхода из режима блокировки. Снимать разом ограничения повсеместно не станут, будут "учитывать специфику региона", число зараженных и темпы прироста. 6 мая Владимир Путин проведет еще одно совещание по ситуации с заболеваемостью.

ИСТОЧНИК KP.RU