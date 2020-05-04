2020-05-04T14:54:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач рассказал, почему число новых случаев коронавируса в России резко выросло в начале мая

Это связано с тем, что люди стали хуже соблюдать самоизоляцию
Валерия ЛЫСЕНКОАнастасия ЗЫРЯНОВА
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Руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований Андрей Исаев объяснил, почему число новых случаев коронавируса в России резко выросло в начале маяРуководитель научного центра молекулярно-генетических исследований Андрей Исаев объяснил, почему число новых случаев коронавируса в России резко выросло в начале маяФото: Артем КИЛЬКИН
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В последние несколько дней в России резко повысилось число новых случаев коронавируса. Всю последнюю неделю за сутки появлялось около 6000 новых заболевших, а в начале мая это число возросло до 10 000.

Ведущий научный сотрудник института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов объяснил, с чем это может быть связано. По его словам, относительно низкий прирост заболевших в конце апреля был связан со строгим режимом самоизоляции, который в первую неделю-две люди еще соблюдали.

- За неделю люди устали, вернулись или стали все больше возвращаться к своему обычному образу жизни. Вот сегодня у нас все вернулось на круги своя. И прирастает количество больных уже по десять тысяч в день, - рассказал Исаев в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, 4 мая в России был зафиксирован 10 581 новый случай заражения коронавирусом в 82 регионах. 76 человек скончались. Самое большое количество заболевших, по-прежнему, в Москве (5795) и Московской области (803).

ИСТОЧНИК KP.RU

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