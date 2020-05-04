2020-05-04T15:12:03+03:00
Общество

Пандемия перешла на новый этап: В Минздраве назвали способы распространения коронавируса

Источником инфекции могут быть предметы и даже вода
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вирус может проявить себя даже после двухнедельного карантина, на который отправляют всех эвакуированных в РоссиюВирус может проявить себя даже после двухнедельного карантина, на который отправляют всех эвакуированных в РоссиюФото: REUTERS
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В Минздраве заявили о "коварстве" коронавиурса из-за увеличения способов передачи болезни. По мнению завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико, Россия вышла на новый этап заболеваемости.

Если в начала пандемии источником заражения были инфицированные люди, вернувшиеся из Европы, то сейчас можно заразиться без непосредственного контакта с зараженным.

- Сейчас уже другая фаза развития эпидемического процесса - идет местное распространение вторичных и третичных случаев, которая говорит о множественных сформировавшихся источниках инфекции,- сказал эксперт в интервью "Российской газете".

Заражение происходит в основном воздушно-капельным путем, при чихании, кашле или разговоре. Но есть случаи передачи вируса контактным путем, при рукопожатии. Можно подхватить вирус воздушно-пылевым путем или через предметы - дверную ручку, общий туалет, смартфоны, воду или пищу, с которой контактировал инфицированный.

Хотя регулярное авиасообщение, Россия продолжает эвакуацию своих граждан. Вернувшиеся на Родину люди тоже могут быть заражены:

- Эта инфекция коварна тем, что у нее очень длительный инкубационный период - от 2 до 20 дней, и часть из приехавших заболеет спустя какое-то время по возвращении,- рассказал Брико.

ИСТОЧНИК KP.RU

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