2020-05-04T15:25:02+03:00
Экономика

Правительство Германии готово оказать поддержку «Северному потоку - 2»

Немецкий кабмин по-прежнему рассчитывает на успешную реализацию проекта
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Правительство Германии готово оказать поддержку «Северному потоку - 2»Правительство Германии готово оказать поддержку «Северному потоку - 2»Фото: REUTERS
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Правительство Германии намерено оказывать политическую поддержку фирмам, участвующим в строительстве газопровода «Северный поток - 2» и рассчитывает на успешную реализацию проекта.

В немецком кабмине отмечают, что «Северный поток 2» является коммерческим проектом, но, в случае необходимости, участвующим в строительстве фирмам власти готовы предоставить политическую поддержку.

«Правительству ФРГ сейчас неизвестно, как проект будет реализован технически, но оно исходит из того, что «Северный поток — 2» будет завершён», - сообщается на сайте немецкого парламента.

Напомним, строительство трубопровод приостановили, когда из-за американских санкций, введенных против подрядчиков, компания Allseas прекратила укладывать трубы для «Северного потока-2». Однако в России заверили, что компания Nord Stream 2 AG может самостоятельно завершить проект.

В субботу, 1 мая, судно, способное достроить газопровод, зашло в воды Дании. Датское энергетическое агентство предоставило Nord Stream 2 разрешение на прокладку трубопровода.

При этом Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение отказать Nord Stream 2 AG в выведении проекта газопровода «Северного потока - 2» из-под правил обновленной Газовой директивы Европейского Союза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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