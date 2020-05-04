Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, получив компенсацию за политические гонения

4 Май 2020 2020-05-04T15:55:04+03:00

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Лидер парламентской партии и фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером. Такие данные содержатся в декларации в декламации украинского политика на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В документе говорится о том, что Тимошенко получила компенсацию в размере 148,34 миллионов гривен (около 5,5 миллиона долларов) за политические гонения.

В декларации политик указала, что получила эту сумму в США на стадии досудебного урегулирования 24 апреля 2020 года в качестве «компенсации ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов».

Источником дохода в документе указана компания Reid, Collins, Tsai LLP.

В декларации, опубликованной годом ранее, Тимошенко указывала, что не имеет в собственности ни автомобилей, ни недвижимости. Живет в элитном поселке Козин под Киевом, где арендует дом площадью 588 кв. м и четыре земельных участка. Жилье она снимает у своей двоюродной сестры Татьяны Шараповой.

Живет на депутатскую зарплату. За год заработала 225 тысяч гривен (более 8 тыс. долларов) и еще 250 тысяч гривен (более 9 тысяч долларов) на выполнение депутатских обязанностей. На банковском счету хранит 614 тысячи гривен (около 23 тысячи долларов). Кроме того, у политика есть коллекция ювелирных изделий Chanel, Mikimoto, Cartier, и др.

ИСТОЧНИК KP.RU