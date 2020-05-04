Кличко: коронавирус может убить 1,2 миллиона украинцев

4 Май 2020 2020-05-04T16:23:11+03:00

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Жертвами коронавируса на Украине могут стать 1,2 миллиона человек. Такие данные, исходя из собственных расчетов, привел мэр Киева Виталий Кличко.

- Ведущие специалисты говорят что до 80% населения стран переболеют, смертность от 2 до 3% при медицинской помощи. 80% от населения Украины это 35 миллионов. А сейчас посчитайте, сколько это 3%. Я посчитал, 3% - это 1,2 миллиона людей могут умереть, - заявил Кличко в ходе заседания правительства.

Он призвал украинцев строго соблюдать карантинные ограничения и серьезно относиться к эпидемии коронавируса.

Ранее стало известно о том, что власти Украины начали снимать некоторые ограничительные меры. Так, с 11 мая гражданам страны будут разрешены походы в парки и скверы, но с соблюдением социальной дистанции. Кроме того, свою работу возобновят парикмахерские и салоны красоты, откроются летние кафе и библиотеки.

Однако в целом ограничительные меры на Украине действуют до 22 мая. Поэтому там по-прежнему запрещены массовые мероприятия, и школьники продолжают учиться дистанционно.

К 4 мая число зараженных коронавирусом на Украине достигло 12 331 человек. Скончалось за все время эпидемии 303 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU