Самолет Москв-Екатеринбург подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва

4 Май 2020 2020-05-04T16:44:14+03:00

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Пассажирский самолет рейса Москва-Екатеринбург подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва на борту. Экипаж лайнер не стал менять маршрут.

«Борт, следующий рейсом, Москва - Екатеринбург, подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва», - передает ТАСС сообщение источник в экстренных службах, который уточнил, что посадка запланирована в екатеринбургском аэропорту Кольцово в течение часа.

Как писал сайт kp.ru, сообщения об угрозах взрывов на бортах лайнеров поступают почти ежедневно. Так с начала марта были «заминированы» более ста рейсов. Сама волна «минирования» началась еще в конце прошлого года. В самых распространенных случаях возможной угрозы чаще всего оказываются здания судов, школы, больницы, вокзалы, аэропорты, детские сады и крупные торговые центры.

Напомним, в конце апреля поступило анонимное сообщение о «минировал» рейса Москва - Южно-Сахалинск. Однако утром пассажирский лайнер успешно приземлился в аэропорту назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU