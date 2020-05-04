2020-05-04T17:00:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минздраве заявили, что до плато по коронвирусу в России ещё далеко

Польмонолог ведомства считает, что наша страна еще не достигла пика по количеству больных коронавирусной инфекцией
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Минздраве заявили, что до плато по заболеваемости коронвируса в России ещё далекоВ Минздраве заявили, что до плато по заболеваемости коронвируса в России ещё далекоФото: Александр ГЛУЗ
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Выхода на плато по заболеваемости коронавирусом COVID-19 в России еще не было и до этого ещё далеко. Такую току зрения высказал главный пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергея Авдеев.

«Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся еще далеко от этой точки. Мэр Москвы Собянин сказал, что мы прошли одну четвертую пути. Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы еще не добрались до пика», - приводит пресс-служба ведомства слова специалиста.

По словам Авдеева, это может быть связано с тем, что граждане не очень хорошо соблюдают требования самоизоляции и чем больше нарушают, «тем больше тех самых тенденций, которые мы имеем с инфекцией».

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, когда именно в России следует снимать действующие ограничения в связи коронавируса. Она призвала граждан «не сорваться» на майских праздниках и соблюдать режим самоизоляции. Постепенное же смягчение ограничительных мер можно рассматривать после того, как ежедневный прирост пациентов будет уменьшаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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