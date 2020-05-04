Регионы получат 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

4 Май 2020 2020-05-04T17:13:07+03:00

Кроме того, Минпромторгу направили десять миллиардов рублей на производство и закупку лекарств и оборудования

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Российские регионы получат два миллиарда рублей для поддержки малого и среднего бизнеса в связи с распространением коронавируса COVID-19. Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий за счёт средств федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации», — говорится в документе.

Согласно документу, больше всего получит Свердловская область (около 129,7 миллиона рублей), а также Приморский край (92,4 миллиона), а также Татарстан (67,6 миллиона), Еврейский автономный округ (58,5 миллиона), Нижегородская область (56,7 миллиона) и Крым (56,6 миллиона).

Также десять миллиардов рублей направили Минпромторгу на производство и закупку лекарств, а также оборудования и средств защиты от COVID-19.

Напомним, 30 апреля глава кабмина заявил, что правительства выделит 2 млрд рублей бюджетам субъектов на пополнение резервов региональных государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций. Кроме того, он сообщил, что предприятия малого и среднего бизнеса из списка наиболее пострадавших от коронавируса получат поддержку в виде льготных микрозаймов и помощь в реструктуризации долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU