Эксперт объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Относительно низкая смертность от коронавирусной инфекции в России связана с тем, что в нашей стране вовремя выявляют заражение COVID-19 и поэтому медики успевают оперативно начать лечение. Так считает главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
«У нас все-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи, насколько быстро и качественно эта помощь оказывается. Мы пока еще готовы и успеваем», - сказала специалист.
Малинникова пояснила, что под смертностью подразумевают соотношение числа умерших к средней численности населения. В России, по её словам, показатель равен 5,5 на миллион. Более того, растёт медленнее, чем во многих странах Европы.
Она добавила, что россияне также вовремя обращаются к специалистам и запоздалые случаи встречаются довольно редко.
Напомним, согласно последним данным, которое главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова приводила в эксклюзивном интервью обозревателю «КП» Александру Гамову, почти половина заболевших коронавирусом переносят заболевание COVID-19 бессимптомно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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