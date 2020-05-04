Эксперт объяснил низкую смертность от коронавируса в России

4 Май 2020 2020-05-04T17:32:07+03:00

По данным инфекциониста, в нашей стране этот показатель равен 5,5 случая на миллион человек

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Относительно низкая смертность от коронавирусной инфекции в России связана с тем, что в нашей стране вовремя выявляют заражение COVID-19 и поэтому медики успевают оперативно начать лечение. Так считает главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

«У нас все-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи, насколько быстро и качественно эта помощь оказывается. Мы пока еще готовы и успеваем», - сказала специалист.

Малинникова пояснила, что под смертностью подразумевают соотношение числа умерших к средней численности населения. В России, по её словам, показатель равен 5,5 на миллион. Более того, растёт медленнее, чем во многих странах Европы.

Она добавила, что россияне также вовремя обращаются к специалистам и запоздалые случаи встречаются довольно редко.

Напомним, согласно последним данным, которое главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова приводила в эксклюзивном интервью обозревателю «КП» Александру Гамову, почти половина заболевших коронавирусом переносят заболевание COVID-19 бессимптомно.

ИСТОЧНИК KP.RU