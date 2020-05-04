Минобороны раскрыло, сколько самолетов примет участие в воздушных парадах 9 мая

4 Май 2020 2020-05-04T18:41:58+03:00

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В рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в небе над Россией поднимутся около 600 самолетов и вертолетов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ и уточнили, что пролет парадного строя авиации пройдет в 47 городах.

«В рамках проведения мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, спланирован пролет парадного строя авиации в 47 городах, в том числе во всех городах-героях на территории Российской Федерации и в пунктах дислокации авиационных частей», - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что в общем будет задействовано 597 летательных аппаратов.

Напомним, сегодня, 4 мая, пилоты военных самолетов поднялись в небо над столицей, чтобы отработать детали праздничного вылета, посвященного Дню Победы. В городах-героях состоятся артиллерийские залпы, в 32 городах состоится авиационная часть парада.

ИСТОЧНИК KP.RU