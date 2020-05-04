2020-05-04T18:57:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Эпидемиолог рассказал, когда улучшится ситуация с коронавирусом в Москве

Это произойдет ближе к середине лета
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эпидемиолог Василий Акимкин рассказал, когда улучшится ситуация с коронавирусом в Москве и ПодмосковьеЭпидемиолог Василий Акимкин рассказал, когда улучшится ситуация с коронавирусом в Москве и ПодмосковьеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Москве и Подмосковье ситуация с коронавирусом стабилизируется только ближе к середине лета. Об этом заявил директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в эфире телеканала "Россия-24".

Он также не исключил возможность второй волны эпидемии. По словам Акимкина, она может начаться осенью или зимой.

Ранее в Минздраве сообщили о том, что до плато по коронавирусу России еще далеко. Главный пульмонолог Сергей Авдеев связал это с тем, что граждане не достаточно хорошо соблюдают режим самоизоляции.

Напомним, к 4 мая в столице зафиксировано 74 401 случай заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заболели 5795 человек. Москва по-прежнему лидирует по количеству заболевших среди регионов России. Затем идет Московская область и Санкт-Петербург. В самом конце списка - Псковская область, Курганская область и Республика Крым. В этих регионах выявлено по одному заболевшему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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