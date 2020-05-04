США считают угрозой Россию и Китай, несмотря на пандемию коронавируса
США считают, что сталкиваются с угрозами со стороны России и Китая, даже несмотря на пандемию коронавируса. Такое заявление сделал министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер.
По словам главы военного ведомства, Москва продолжает разведку американского воздушного пространства у берегов Аляски на северной границ, а Пекин «усиливается» в Южно-Китайском море
«Мы очень хорошо осознаем угрозы за пределами наших границ (…) Мы видим, что группировки боевиков действуют в Ираке, террористы действуют от Африки до Ближнего Востока и Афганистана», - заявил он.
Кроме того, министр обвинил Россию и Китай в том, что они используют ситуацию, сложившуюся в результате пандемии, для продвижения собственных интересов.
«Россия предоставила медицинскую помощь Италии, но потом попыталась использовать ее для того, чтобы посеять раздоры между Римом и его союзниками при помощи кампании дезинформации», - заявил он интервью итальянской газете La Stampa.
Напомним, ранее в эфире радио «Комсомольская правда» Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации Геворг Мирзаян отметил, что угрозы, которые звучат от Вашингтона в сторону Китая является «целенаправленной стратегической линией, занятой не только администрацией США, но и в принципе значительной частью американского истеблишмента».
ИСТОЧНИК KP.RU