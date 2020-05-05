Число заболевших коронавирусом в Москве на 5 мая 2020 вновь приблизилось к отметке шесть тысяч человек за сутки
Свежая статистика от Оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом. За последние сутки инфекцию подхватили еще 5795 человек. При этом больше, чем у половины пациентов не было никаких симптомов и жалоб. Они сейчас проходят лечение в домашних условиях, находясь на строгом карантине.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова: «За прошедшие сутки в Москве вылечилось 544 пациента. Всего количество людей в столице, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7573».
Графа «умершие». За последние сутки в столице скончалось от коронавируса 35 инфицированных.
Оперативный штаб: «Почти половина заболевших в Москве младше 45 лет». Всего в столице за все время пандемии зафиксировано 74401 заболевший. Среди них:
43% - от 18 до 45 лет;
35% - от 46 до 65 лет;
11% - от 66 до 79 лет;
6,7% - старше 80 лет;
4,3% - дети.
Как подчеркнули в Оперштабе, все пациенты, а также контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
Режим самоизоляции, напомним, действует в Москве до 11 мая включительно. И соблюдать его обязаны все жители столицы (независимо от возраста).
ИСТОЧНИК KP.RU
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