2020-05-04T19:43:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 5 мая 2020 вновь приблизилось к отметке шесть тысяч человек за сутки

Оперативный штаб сообщает - число заболевших коронавирусом в Москве на 5 мая 2020 года составило 74401 заболевший
Павел КЛОКОВ
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За последние сутки инфекцию подхватили еще 5795 человек.За последние сутки инфекцию подхватили еще 5795 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Свежая статистика от Оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом. За последние сутки инфекцию подхватили еще 5795 человек. При этом больше, чем у половины пациентов не было никаких симптомов и жалоб. Они сейчас проходят лечение в домашних условиях, находясь на строгом карантине.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова: «За прошедшие сутки в Москве вылечилось 544 пациента. Всего количество людей в столице, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7573».

Графа «умершие». За последние сутки в столице скончалось от коронавируса 35 инфицированных.

Оперативный штаб: «Почти половина заболевших в Москве младше 45 лет». Всего в столице за все время пандемии зафиксировано 74401 заболевший. Среди них:

43% - от 18 до 45 лет;

35% - от 46 до 65 лет;

11% - от 66 до 79 лет;

6,7% - старше 80 лет;

4,3% - дети.

Как подчеркнули в Оперштабе, все пациенты, а также контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Режим самоизоляции, напомним, действует в Москве до 11 мая включительно. И соблюдать его обязаны все жители столицы (независимо от возраста).

ИСТОЧНИК KP.RU

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