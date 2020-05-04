2020-05-04T19:44:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Пандемия коронавируса в Европе пошла на спад

Только в одной европейской стране число заражений продолжает увеличиваться
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Европе отметили спад волны распространения коронавирусаВ Европе отметили спад волны распространения коронавирусаФото: REUTERS
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Волна распространения коронавируса в Европе пошла на спад. Об этом заявила глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон.

- С субботы, как кажется, первоначальная волна распространения прошла пик, идет спад в большинстве стран ЕС и Европейской экономической зоне, - сказала она во время своего выступления в комитете Европарламента.

Аммон отметила, что только в одной стране до сих пор увеличивается число зараженных. Это Болгария, где на данный момент зафиксировано 1 632 случая заражения коронавирусом. Еще в четырех странах не наблюдается существенных изменений. Это Польша, Румыния, Швеция и Великобритания.

Напомним, число заражений коронавирусом в мире превысило 3,5 миллионов человек. В России к 4 мая число заболевших составило 145 268 человек. За минувшие сутки COVID-19 заболели 10 581 пациент в 82 регионах страны, 76 человек скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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