Пандемия коронавируса в Европе пошла на спад
Волна распространения коронавируса в Европе пошла на спад. Об этом заявила глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон.
- С субботы, как кажется, первоначальная волна распространения прошла пик, идет спад в большинстве стран ЕС и Европейской экономической зоне, - сказала она во время своего выступления в комитете Европарламента.
Аммон отметила, что только в одной стране до сих пор увеличивается число зараженных. Это Болгария, где на данный момент зафиксировано 1 632 случая заражения коронавирусом. Еще в четырех странах не наблюдается существенных изменений. Это Польша, Румыния, Швеция и Великобритания.
Напомним, число заражений коронавирусом в мире превысило 3,5 миллионов человек. В России к 4 мая число заболевших составило 145 268 человек. За минувшие сутки COVID-19 заболели 10 581 пациент в 82 регионах страны, 76 человек скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU
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