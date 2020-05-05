Число заболевших коронавирусом в Московской области на 5 мая 2020 года составило 14939

5 Май 2020 2020-05-04T20:03:09+03:00

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К утру 5 мая 2020 года в Подмосковье зарегистрировано 14939 случаев заболевания коронавирусом. Свежие данные публикует Министерство здравоохранения Московской области. За последние сутки в области выявлено 803 новых случая заражения COVID-19.

В общей сложности количество заболевших за все время пандемии в Московской области приблизилось к 15 тысячам. За этот период скончались 111 человек, выздоровели и выписались - 542.

За последние сутки из больниц выписались 16 человек. Как рассказали в Оперативном штабе Московской области по борьбе с коронавирусом, все они выписаны «после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию».

Напомним также, что с 12 мая в Подмосковье вводится масочный режим. Это означает, что поход в любой магазин должен быть обязательно в медицинской защитной маске. Пока это только рекомендация, но через неделю это станет обязательным условием. В противном случае могут расценить как нарушение режима повышенной готовности (если, конечно, его продлят после майских праздников).

В настоящий момент в Подмосковье производят 620 тыс защитных масок в день. Этим занимаются 14 предприятий, 11 из которых были перепрофилированы во время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU