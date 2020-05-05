Коронавирус в Московской области, последние новости на 5 мая 2020: 803 новых инфицированных, объем производства масок увеличился вдвое

5 Май 2020 2020-05-04T20:00:09+03:00

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Московской области на 5 мая 2020

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В Подмосковье общее число заболевших коронавирусом приблизилось к 15 тыс человек. За последние сутки болезнь выявили у 803 человек (это на 19 пациентов меньше, чем сутками ранее). Основными очагами инфекции по-прежнему остаются Балашиха, Королев, Орехово-Зуево, Сергиев Посад, Солнечногорск, Домодедово и другие города.

Всего на территории Подмосковья официально зафиксировано 14939 заболевших. Половина из них проходит лечение дома. В больницы доставляют только тяжелых пациентов (тех, у кого проблемы с сердцем или хронические заболевания).

Количество погибших за все время пандемии - 111, выздоровевших - 542.

Напомним, с 12 мая на территории области введут масочный режим. Любой поход в магазин должен быть в медицинской маске. Пока это только рекомендация, через шесть дней станет обязательным условием.

В связи с этим в Подмосковье усилили производство СИЗ (средства индивидуальной защиты, - прим. авт). В настоящий момент 14 предприятий изготавливают около 620 тысяч защитных масок ежедневно. Причем 11 производств были оперативно перепрофилированы (объем выпуска СИЗ вырос в области за последние дни в два раза).

За последние сутки в областных больницах и дома выздоровели 16 человек. Об этом «КП» сообщили в Оперативном штабе Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

- Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию, - говорится в сообщении.

Напомним, что с 15 апреля в Московской области заработала пропускная система. Ознакомиться с инструкцией по получению пропусков можно здесь.

Также напомним телефон горячей линии (по коронавирусу в Подмосковье) - 8 (800) 550-50-30.

ИСТОЧНИК KP.RU