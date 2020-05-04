Вашингтон пригрозил Пекину серьезными последствиями за невыполнение торговой сделки

4 Май 2020 2020-05-04T20:00:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Минфина США Стивен Мнучин пригрозил Пекину серьёзными последствиями за невыполнение первой фазы торговой сделки между двумя странами. По его мнению, в таком случае «люди в мире перестанут вести дела» с Китаем.

«Если они не выполнят обязательства, то такой шаг будет иметь очень серьёзные последствия для двусторонних отношений и для мировой экономики», - сказал министр в эфире телеканала Fox Business.

Таким образом Мнучин прокомментировал возможность невыполнения Пекином условий торгового соглашения ввиду форс-мажорных обстоятельств в связи с распространением коронавируса. «Я ожидаю, что они выполнят свои обязательства. Данное соглашение обсуждалось на переговорах длительное время», - отметил он.

Напомним, США и КНР подписали первую фазу торговой сделки 15 января. В рамках соглашения Пекин обязался в ближайшие два года вложить в покупку американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов больше, чем в 2017 году, включая сельскохозяйственные товары на сумму около 40 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU