В российской армии выявлено почти 3,2 тыс. заразившихся коронавирусом
Тест на COVID-19 показал положительный результат у 1 247 военнослужащих
В российской армии выявлено почти 3,2 тыс. заразившихся коронавирусомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Почти 3,2 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией выявлено в армии и военных учебных заведениях России. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Среди российских военных было выявлено 1 384 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, среди курсантов - 1247. В четырех довузовских учебных заведений COVID-19 был выявлен у 29 обучающихся. Среди гражданского персонала болезнь выявили у 349 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU