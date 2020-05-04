4 Май 2020 2020-05-04T20:27:27+03:00

В российской армии выявлено почти 3,2 тыс. заразившихся коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тест на COVID-19 показал положительный результат у 1 247 военнослужащих

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Почти 3,2 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией выявлено в армии и военных учебных заведениях России. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Среди российских военных было выявлено 1 384 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, среди курсантов - 1247. В четырех довузовских учебных заведений COVID-19 был выявлен у 29 обучающихся. Среди гражданского персонала болезнь выявили у 349 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU