2020-05-04T21:11:09+03:00
В мире

Сенат Франции отклонил план выхода из режима изоляции с 11 мая

Голосование прошло при отказе участвовать в нем значительной части оппозиционных сенаторов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сенат Франции отклонил план выхода из режима изоляции с 11 маяСенат Франции отклонил план выхода из режима изоляции с 11 маяФото: REUTERS
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Сенат Франции отклонил правительственный план выхода из режима изоляции с понедельника, 11 мая.

Голосование прошло при отказе участвовать в нем значительной части оппозиционных парламентариев. «Против» представленного плана высказались 89 законодателей, поддержал проект 81 сенатор.

На прошлой неделе, в ходе Национальным собранием Франции правительственный план одобрило 368 депутатов, против высказались 100, воздержались – 103. При этом, в правительстве отметили, что страна не может себе позволить оставаться дальше в режиме строгой изоляции.

По последним данным число смертельных случаев, зарегистрированных на территории страны, достигло 25 210. Больше 25,5 тыс. человек в настоящий момент находятся в госпиталях.

По количеству случаев заражения Франция занимает пятое место. В стране высвлено 168 693 заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 50 784 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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