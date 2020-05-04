Глава ВОЗ оценил эффективность мытья рук в борьбе с коронавирусом
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мытье рук является одним из одним из наилучших и основополагающих средств от коронавирусной инфекции и напомнил об отмечаемом 5 мая по решению ВОЗ Всемирном дне гигиены рук.
«Простое мытье рук может стать водоразделом между жизнью и смертью, и оно остается одной из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и обществ от заболевания COVID-19 и многих других болезней», - сказал он на брифинге в Женеве.
Гебрейесус отметил, что у миллионов людей в мире нет «возможности практиковать эту одну из основополагающих мер предосторожности». Для помощи таким людям глава ВОЗ призвал «резко увеличить» инвестиции в мыло, доступ к воде и моющим средствам на основе спирта.
«Этот вирус останется с нами надолго, поэтому нужно вместе разрабатывать и делиться средствами для борьбы с ним», - заключил он.
Напомним, накануне ВОЗ приняла решение не отменять глобальный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Гебрейесус подчеркнул, что пандемия остается в чрезвычайной ситуации.
Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию
ИСТОЧНИК KP.RU
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