В ООН подсчитали расходы на борьбу с коронавирусом

4 Май 2020 2020-05-04T21:53:54+03:00

Антониу Гутерриш заявил, что на борьбу с пандемией COVID-19 может потребовать в пять раз больше

Изменить размер текста: A A

Борьба с пандемией новой коронавирусной инфекцией может потребовать в пять раз больше, чем 7,5 млрд евро, которые планируют собрать в рамках международной донорской онлайн-конференции под эгидой Европейской комиссии. Такую оценку дал Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш.

«Благодарю Еврокомиссию и правительства за их лидерство в проведении этой важной донорской конференции. Приветствую щедрые взносы, о которых объявлено сегодня, с изначальной целью собрать 7,5 млрд евро», - сказал он.

Однако, Гутерриш отметил, что эти средства являются «своего рода первым взносом» для разработки новых инструментов борьбы. По его отметкам, для оказания помощи всем «вероятно, понадобится в пять раз больше».

Ранее созванная по инициативе Евросоюза международная донорская онлайн-конференция, собрала за первый день мероприятия 7,4 млрд евро на разработку вакцины от коронавируса. Таким образом в первый день мероприятие практически полностью достигло поставленной цели.

ИСТОЧНИК KP.RU