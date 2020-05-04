4 Май 2020 2020-05-04T22:13:50+03:00

В Москве умерли еще 52 пациентов с коронавирусом Фото: REUTERS

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В Москве за сутки умерли еще 52 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом общее число жертв болезни в столице возросло до 816 человек. Об этом сообщает в понедельник, 6 апреля, сообщает оперативный штаб региона по борьбе с распространением коронавируса.

«В Москве скончались 52 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении штаба.

Напомним суточный прирост зараженных держится на уровне вчерашнего «рекорда», когда впервые с начала пандемии, в нашей стране было зарегистрировано больше 10 тысяч случаев за день. Инфекцию подтвердили у 10 581 человека.

По данным на понедельник, 4 мая, в России зарегистрировано 145 268 случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали более 1,4 человек, выздоровели 18 095 пациентов. С подозрением на COVID-19 в нашей стране находятся 217 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU