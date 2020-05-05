Число умерших из-за коронавируса в Москве на 5 мая 2020 года увеличилось до 816 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 5 мая 2020 года увеличилось до 816 человек. Жертвами болезни за последние сутки стали 52 пациента столичных медучреждений. Некоторые из скончавшихся имели сопутствующие заболевания.
Всего в России количество летальных случаев согласно официальным данным портала стопкоронавирус.рф достигает 1 356, общее число инфицированных с начала эпидемии в стране - более 145 тысяч.
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса информирует граждан и напоминает о необходимости соблюдать режим самоизоляции,продленный до 11 мая включительно. В частности, это касается пожилых людей, поскольку их иммунная система слабее, чем, например, у молодых россиян или детей.
Напомним, сайт kp.ru писал, что 6 мая президент Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом в России. Глава государства заслушает доклады членов правительства и узнает оценки экспертов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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