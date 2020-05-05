2020-05-04T22:54:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 5 мая 2020 года увеличилось до 7 573 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших из-за коронавируса Москве на 5 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Новости о коронавирусеНовости о коронавирусеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 5 мая 2020 года увеличилось до 7 573 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы. За минувшие сутки из больниц были выписаны 544 пациента.

Всего в России с начала распространения заболевания вылечились более 18 тысяч человек. Однако специалисты предупреждают - пик по количеству инфицированных в стране еще не наступил. С начала эпидемии в стране российские медики провели уже более 4,3 миллиона тестов на наличие covid-19.

Ранее сайт kp.ru писал, когда улучшится ситуация с коронавирусом в столице, ведь число инфицированных пока остается на достаточно высоком уровне. По словам директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина, стабилизация в Москве и Подмосковье начнется только ближе к середине лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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