5 Май 2020 2020-05-04T22:54:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 5 мая 2020 года увеличилось до 7 573 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы. За минувшие сутки из больниц были выписаны 544 пациента.

Всего в России с начала распространения заболевания вылечились более 18 тысяч человек. Однако специалисты предупреждают - пик по количеству инфицированных в стране еще не наступил. С начала эпидемии в стране российские медики провели уже более 4,3 миллиона тестов на наличие covid-19.

Ранее сайт kp.ru писал, когда улучшится ситуация с коронавирусом в столице, ведь число инфицированных пока остается на достаточно высоком уровне. По словам директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина, стабилизация в Москве и Подмосковье начнется только ближе к середине лета.

ИСТОЧНИК KP.RU